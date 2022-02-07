Вологда, 7 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Пять тысяч вологодских студентов получили по одной тысяче рублей за участие в ковид-вакцинации, сообщает региональное правительство.

Yarregion.ru Вакцинация

«Данная мера — это своего рода финансовая поддержка и стимул для ребят. Только вакцинация позволит максимально быстро приблизить нас к высокому уровню коллективного иммунитета и поскорее попрощаться с вирусом», — прокомментировал начальник департамента социальной защиты населения области Александр Ершов.

Выплата предоставляется учащимся средних специальных учебных заведений, которые уже сделали или сделают прививку от коронавирусной инфекции до конца марта 2022 года. Заявление на выплату студенты могут подать в свою образовательную организацию до конца июня 2022 года. При обращении необходимо подтвердить прохождение вакцинации — представить QR-код, полученный на портале госуслуг, или справку о вакцинации. Выплата перечисляется студентам на банковский счет.

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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор назвал беспрецедентным прирост заболевших ковидом.