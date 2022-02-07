Пять тысяч вологодских студентов получили деньги за вакцинацию
Вологда, 7 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Пять тысяч вологодских студентов получили по одной тысяче рублей за участие в ковид-вакцинации, сообщает региональное правительство.
Выплата предоставляется учащимся средних специальных учебных заведений, которые уже сделали или сделают прививку от коронавирусной инфекции до конца марта 2022 года. Заявление на выплату студенты могут подать в свою образовательную организацию до конца июня 2022 года. При обращении необходимо подтвердить прохождение вакцинации — представить QR-код, полученный на портале госуслуг, или справку о вакцинации. Выплата перечисляется студентам на банковский счет.
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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор назвал беспрецедентным прирост заболевших ковидом.