Милан, Италия, 7 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали двух выходцев из Египта по обвинению в причастности к попытке группового изнасилования и ограбления в новогоднюю ночь в центре Милана, передают местные СМИ в понедельник, 7 февраля.

Steffen Schmitz Милан

Подозреваемые (16 и 17 лет соответственно) были найдены с помощью камер видеонаблюдения и опознаны одной из пострадавших.

Ранее в рамках того же расследования были задержаны еще два человека, также несовершеннолетние мигранты.