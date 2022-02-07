Рим, 7 февраля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Италии должно быть увеличено количество медицинских учреждений, особенно тех, которые оказывают помощь малообеспеченным гражданам, сказано в заявлении национальной конференции католических епископов, опубликованном в понедельник, 7 февраля.

В больнице

Здравоохранение должно стать более доступным для тех, кто не может платить за медицинские услуги, кто испытывает проблемы с доступом к этим услугам «из-за социальной изоляции», кто является носителем сложных заболеваний, отметили также епископы.

По данным на7 февраля, в Италии умерли149 097человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на326(днем ранее — на229). Число подтвержденных носителей выросло на41 247(днем ранее — на78 952). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены1 990 701человек (на109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц. Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллионачеловек (более 80,4% граждан страны).