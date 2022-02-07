Рим, , 21:55 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 7 февраля, в Италии умерли 149 097 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 326 (днем ранее — на 229), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на 41 247 (днем ранее — на 78 952).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены 1 990 701 человек (на 109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц.

Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллиона человек (более 80,4% граждан страны).