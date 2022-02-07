Москва, , 22:36 — REGNUM Руководство РФ должно дать понять, что оно жёстко ответит на любое давление. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Визит Макрона в Россию проходит в контексте общей линии Запада по оказанию давления на российское руководство в связи с ситуацией вокруг Украины», — заявил эксперт.

Похожие цели будет преследовать визит канцлера Германии и министра иностранных дел Великобритании. Одновременно Макрон будет пытаться путем пустых обещаний по украинскому вопросу получить от России конкретные обязательства по свертыванию активности российских ЧВК в бывших французских колониях в Африке, уверен эксперт.

Линия России на переговорах с Макроном должна состоять в известной формуле: «Утром деньги — вечером стулья», считает политолог. Москва не должна брать на себя никаких обязательств в отношении Франции до тех пор, пока последняя не предпримет реальных шагов по принуждению Киева к выполнению Минских соглашений.

«Угрозы Макрона ввести какие-то дополнительные санкции против России должны быть демонстративно проигнорированы. Ему надо дать понять, что ответные действия Москвы будут для Франции (или ЕС в целом) гораздо более болезненными, поскольку они не будут ограничиваться экономической сферой и перейдут в политическую и военно-политическую область», — заключил Александров.

Напомним, что в Россию прибыл с визитом президент Франции Эммануэль Макрон.