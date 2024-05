Вашингтон, 7 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Американский рэпер NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) поделился видеоклипом на композицию Lick Me Baby, вошедшую в его недавний альбом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 7 февраля.

Скриншот YouTube NLE Choppa

В новом видеоряде автор предстаёт в образе ловеласа, регулярно проводящего время в компании красивых моделей. Съёмки клипа проходили на территории США.

Напомним, что 28 января состоялась премьера новой пластинки NLE Choppa под названием Me vs. Me. Эта работа стала вторым студийным альбомом музыканта.