Рим, 7 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Как сообщает Radio France, итальянская федераций футбола сообщила УЕФА о свой заинтересованности и готовности принять чемпионат Европы по футболу в 2032 году.

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Проект кандидатуры должен быть представлен УЕФА до 12 апреля 2023 года, а решение о месте проведения чемпионата Европы должно быть принято в сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Россия также заинтересована в проведение чемпионата Европы, однако официальной информации о том, что РФС подала заявку в УЕФА, пока нет.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая в финале ЧЕ-2020 сборную Англии в серии пенальти со счетом 3:2.