Лондон, 7 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Британская инди-рок исполнительница Beabadoobee (Беатрис Лаус) рассказала, чего ожидать от ее второго студийного альбома, заявив, что новая пластинка «звучит в духе 2006 года». Об этом 7 февраля написал портал NME.

Скриншот портал NME Певица Beabadoobee

Новый альбом, который выйдет в этом году на лейбле Dirty Hit, последует за дебютом певицы Fake It Flowers 2020 года и прошлогодним мини-альбомом Our Extended Play.

В новом интервью Alt Press она рассказала о звучании, которого она надеется достичь на новом альбоме. «Это множество различных настроений», — сказала она. «Нет ни одной песни, которая звучала бы так же, как все остальные. Мне очень нравится группа Stars, а еще я всегда любила Stereolab».«Я работаю с моим гитаристом Джейкобом и использую много аналоговых инструментов, драм-машин и смесь гитар», — продолжила певица. «Это было очень весело. Я не знаю, как это объяснить, но это звучит очень в духе 2006 года. Я чувствую, что этот новый альбом — это то, как я должна звучать».