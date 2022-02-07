Москва, , 21:46 — REGNUM В Россию в 2021 году было импортировано 338,9 тысячи легковых автомобилей, что на 39,4% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит Федеральная таможенная служба России.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

Рост показателя в минувшем году наблюдался в том числе и в сравнении с докризисным периодом. Согласно данным ведомства, объём импорта легковых автомобилей за 2021 год вырос на 12% по сравнению с 2019 годом при том, что общий объём рынка сократился почти на 6% — до 1,5 миллиона автомобилей.

В результате этого доля ввезённых в Россию из-за рубежа автомобилей увеличилась на 4 процентных пункта и достигла до 22%.

Эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ», отмечают, что увеличение доли импорта стало следствие недостатка предложений при активном спросе на российском рынке. При этом специалисты уверены, что в долгосрочной перспективе импорт продолжит сокращаться, поскольку российские заводы покрывают спрос в массовом сегменте.

Отмечается, что исключением могут стать только китайские марки, экспансия которых в России может продолжиться даже при нормализации ситуации с доступностью автомобилей.