Минск, 7 февраля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Реализация программы Союзного государства России и Белоруссии по сближению макроэкономической политики позволит усилить синергию экономик союзников и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность. Об этом сказано в опубликованном 7 февраля комментарии замминистра экономики Белоруссии Дмитрия Ярошевича.

ИА REGNUM Белорусскоязычная вывеска на здании Минэкономики Белоруссии

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По мнению чиновника, заимствования лучших международных практик регулирования экономических процессов делает «более привлекательными инвестиционный и бизнес-климат в наших странах, повышаем конкурентоспособность юрисдикции. В этом, по сути, и заключается стратегическая цель нашей Союзной программы — придать новый импульс этой работе, синхронизировав ее с нашими коллегами из Российской Федерации, на основе оперативного взаимного обмена опытом и полезным наработками».

Союзная программа состоит из четырёх блоков, основным из которых предусмотрено внедрение единых подходов к системе стратегического планирования и синхронизация его этапов и процессов. Согласно публикации на сайте белорусского министерства, это «потребует универсального подхода к формированию статистической информации, предусматривающего сближение методологии и системы нормативно-справочной информации на основе международных стандартов. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства увеличит приоритет залоговых кредиторов, упростит процедуры и привлечет в антикризисное управление профессиональные компании. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства будет заключаться в сближении субъектного состава МСП, регуляторных механизмов, обеспечении возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и др.»

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«Многое уже сделано. Проведен анализ нормативной правовой базы сторон в области стратегического планирования. Подготовлен ряд документов по вопросам несостоятельности и банкротства. Актуализирован проект декрета №10, обеспечивающий возможность заключения специальных инвестиционных договоров, — сообщил Ярошевич. — Предстоит напряженно поработать над регуляторикой и в текущем году. Должны быть разработаны и утверждены два международных договора. Требуется также внести ряд изменений в нормативно-правовую базу сторон: в Белоруссии подлежат принятию или изменению, как минимум, шесть правовых актов, в России — три».

По итогам, отметил чиновник, ожидается «значительное повышение гибкости и эффективности институтов планирования развития, их возможностей предлагать действенные ответы на внешние вызовы и риски». Таким образом удастся создать «среду, позволяющую усилить синергию наших экономик и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность», уверен Ярошевич.