Лондон, 7 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. 21-летний нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился первыми впечатлениями после перехода в лондонский клуб из туринского «Ювентуса» на правах аренды.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

«Антонио Конте был всем, что стояло за моим переходом в «Тоттенхэм». Это фантастический клуб. Мне нравится система тренировок Конте, его тренерский штаб и тактика», — цитирует Кулушевски журналист Фабрицио Романо.

В первой половине сезона Кулушевски, выступая за «Ювентус», принял участие в двадцати матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Шведский нападающий перешел в «Ювентус» 2 января 2020 года из «Аталанты» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Кулушевски, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.