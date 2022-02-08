8 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:24 — REGNUM Администрация главы Белого дома Джо Байдена отвергает все вопросы, не отвечающие интересам США в отношении Украины и России, при этом неоднократно обвиняя журналистов в распространении дезинформации и российских тезисов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отмахнулись от ряда журналистов, распространяющих альтернативную точку зрения о конфликте в Украине. Белый дом неоднократно предупреждал о неизбежности российского вторжения в Украину, ссылаясь на якобы готовые к атаке российские войска.

Джен Псаки (сс) The White House

На прошлой неделе репортер Associated Press Мэтт Ли попросил Прайса предоставить доказательства, на основании которых американские чиновники заявили, что Россия намерена выпустить тщательно продуманное пропагандистское видео об агрессии Украине, оправдывающее начало войны.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Спор между пресс-секретарем и журналистом длился более пяти минут во время официального брифинга. В качестве доказательства Прайс ссылался на свои же слова во время брифинга и не смог предоставить ни одного источника или публикации в СМИ.

При этом особый восторг вызвало умение американского представителя без наличия хотя бы одного доказательства непоколебимо жонглировать словами уличая Россию якобы в подготовке пропаганды для оправдания вторжения в Украину.

Американские-интернет пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Нынешняя администрация выдвинула против Трампа обвинения в российском сговоре, в то время как было обнаружено и доказано, что партия, находящаяся в оппозиции к Трампу, на самом деле сговаривалась с русскими. Это Клинтон заплатила за эту дезинформацию или я ошибаюсь?» — спрашивает james4040633.

«Далее Байден и Пелоси будут обвинять всех нас в российском сговоре», — предсказывает rancher1967.

«Джо, в демократическом обществе президент устанавливает стратегию, но если американскому народу не нравится стратегия, мы имеем полное право спросить о том, как она работает. Только тираны в правительстве утверждают, что народ не может задавать вопросы правительству», — напоминает randy478.

«Правильно! Если американским гражданам не разрешается задавать вопросы или критиковать решения нашего лидера, мы на шаг ближе к тому, чтобы стать похожими на коммунистический Китай», — соглашается PurplePeopleEaters.

«Если мы являемся демократическим государством, то задавать вопросы правительству — это наше право», — указывает ironman33.

«Мы не демократия. Мы — конституционная республика. Это огромная разница. Вот почему мы обязаны выбирать и подвергать сомнению избранных нами представителей власти», — отвечает rickster866.

«Задавать вопросы правительству — это не право. Это обязанность», — продолжает daveb195.

«Байден приветствует конфликт на украинской границе, чтобы отвлечь внимание от сотен тысяч мигрантов, незаконно пересекающих нашу южную границу, а затем перевозимых по всей стране частными подрядчиками, которым тратят деньги налогоплательщиков. Добавьте к этому унижение в Афганистане, растущую инфляцию, дефицит, растущие процентные ставки, стремительный рост преступности, бесконтрольное насилие против полиции и т. д.» — негодует MrBigglesWorth503.

«Я не понимаю, почему Джо не может решить проблему на нашей границе», — отвечает bluesmans.

«Выглядит довольно безумным, что Байден настаивает на том, чтобы Украина оставалась суверенным государством с безопасными границами (что требуется для вступления в НАТО), в то время как он открывает нашу собственную южную границу, превращая Америку в страну третьего мира, не так ли?» — задает риторический вопрос 2kmaro.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила сенатора-республиканца Джоша Хоули в том, что он якобы проникся российской пропагандой и повторяет тезисы России. Комментарии Псаки последовали после того, как политик призвал администрацию президента США Джо Байдена перестать подталкивать Украину к вступлению в НАТО и вместо этого сфокусироваться на сдерживании амбиций Китая в Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Cети устали от риторики США в отношении РФ: «Псаки — принцесса пропаганды»