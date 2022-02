Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM Чарли Кокс ответил на вопрос о том, чего он хочет добиться после возвращения к роли Сорвиголовы в качестве участника проектов расширенной киновселенной Marvel. Об этом 7 февраля сообщает портал We Got This Covered.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

Актёр отметил, что продюсеры Marvel не посвящают его в свои планы, однако сам он надеется, что ему удастся сделать столько, сколько ему позволят. Кокс добавил, что ему нравилось играть Мэтта Мердока (Сорвиголову) в сериалах Netflix, но тогда он не мог взаимодействовать с другими персонажами киновселенной.

«Что ж, это было бы действительно круто. Кроссоверы — это то, чем я хотел бы заниматься дальше», — сказал Кокс. «Есть несколько действительно интересных историй, которые я бы хотел, чтобы персонаж раскрыл», — отметил актёр, добавив, что он не хочет показаться жадным, но надеется, что сможет играть Сорвиголову «в течение многих лет», и что однажды люди скажут ему, что он уже «слишком стар, чтобы играть эту роль».

Напомним, Чарли Кокс вновь появился в образе Сорвиголовы в кинокомиксе «Человек паук: Нет пути домой», премьера которого состоялась 15 декабря 2021 года. Сериал про этого персонажа с Коксом в главной роли онлайн-кинотеатр Netflix показывал с 10 апреля 2015 года по 30 ноября 2018-го.

