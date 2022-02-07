Москва, , 21:39 — REGNUM Вопрос спасения Украины Россию не интересует, однако интерес представляют соглашения по безопасности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Наверное, Макрон постарается представить свою миссию как спасателя Украины. Но вопрос спасения Украины нас не интересует — мы не собираемся на нее нападать. Нас интересует заключение вполне конкретных соглашений, которые отражали бы интересы нашей безопасности», — отметил Никонов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Макрон отметил, что разговор с российским лидером может начать путь деэскалации ситуации на Украине.

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