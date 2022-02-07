Москва, 7 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Главные проблемы президента Франции Эммануэля Макрона связаны с предстоящими выборами, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Old.minsvyaz.ru Вячеслав Никонов

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"Главные же проблемы Макрона, на мой взгляд, связаны с предстоящими во Франции президентскими выборами, на которые он пока еще не заявился. Но заявилось много других претендентов, и большинство кандидатов — как с правого, так и с левого фланга — выступает за развитие отношений с Россией», — отметил Никонов в телеграм-канале.

У каждого из них есть свой электорат, указал парламентарий.

«Поэтому Макрону нужно будет защищать там свои внешнеполитические позиции, что непросто, так как они не слишком расходятся с американскими, а значительному числу французов это, конечно, не нравится», — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.