Курган, , 21:29 — REGNUM В Кургане полицейские задержали одного из участников группы, обманом похищавшей у пенсионеров крупные денежные суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

В конце января трое курганских пенсионеров пострадали от мошенников, которые им звонили на домашний стационарный телефон и сообщали, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Пенсионерам предлагали оплатить лечение пострадавшего в ДТП. Тогда якобы к родственнику претензий не будет.

Пенсионеры соглашались оплатить лечение мифического пострадавшего, требовались суммы от 150 до 300 тыс. рублей. К ним за деньгами приезжал курьер. Позже пенсионеры узнавали от родственников об отсутствии ДТП и обмане. Затем следовало обращение с заявлением в полицию, возбуждение уголовных дел по ч.2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Кургана задержали курьера мошенников. Им оказался 24-летний уроженец Челябинской области.

В УМВД России по Курганской области сообщают об активизации мошенников, которые представляются по телефону сотрудниками полиции и Следственного комитета России.

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