Москва, , 22:05 — REGNUM Иногда авторитетные политологи ведут себя как журналисты. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Александр Рар авторитетный аналитик и эксперт, но зачастую он выступает не как независимый политолог, а как сотрудник «Газпром медиа». Это не хорошо и не плохо, просто надо учитывать эти нюансы», — заявил эксперт.

Призыв Рара к Олафу Шольцу подумать о роспуске НАТО — чисто риторический, уверен политолог.

«Рар, я уверен, прекрасно знает позицию Шольца и в целом правительства Германии по поводу НАТО и американских баз в ФРГ. Никаких новых веяний, отличных от политики Меркель, тут ждать не приходится. Германия, как была, так и останется верной сторонницей Североатлантического альянса. Как минимум, на словах», — заключил эксперт.

Напомним, что немецкий политолог Александр Рар обратился к немецкому канцлеру с призывом распустить НАТО.