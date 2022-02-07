Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Tai Verdes (Тайлер Колон) представил клип на недавнюю песню LAst dAy oN EaRTh. Премьера видео состоялась на YouTube-канале музыканта 7 февраля.

Скриншот YouTube Tai Verdes

В красочном ролике автор становится участником различных событий в Лос-Анджелесе: от беспорядка в ресторане до покупки автомобиля. Этот видеоклип стал первым для артиста в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году Tai Verdes выпустил свой дебютный альбом под названием TV. Пластинка включила в себя 13 сольных песен.