Ньюкасл, Великобритания, 7 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Руководство «Ньюкасла» связалось с мюнхенской «Баварией» на предмет трансфера 32-летнего атакующего полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера. Об этом 7 февраля сообщило издание Bild.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Томас Мюллер принял участие в 21-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился семью забитыми мячами и шестнадцатью результативными передачами. Немецкий полузащитник является лучшим ассистентом среди игроков, выступающих в пятерке сильнейших лиг Европы.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» пока не предлагала Томасу Мюллеру продлить контракт. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Воспитанник «Пеля» перешел в мюнхенскую «Баварию» 1 июля 2000 года в возрасте одиннадцати лет.