Москва, , 21:52 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц готов делать любые антироссийские заявления, зная, что ему не придется их реализовать на практике. Об этом 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Олаф Шольц не фрондер, не революционер, не американская подстилка и не якобинец. Он — опытный хитрец. Ему кровь из носу надо продемонстрировать солидарность с США и НАТО, чтобы успокоить их и убаюкать собственную прессу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Шольц прекрасно знает, что Россия не собирается ни на кого нападать. Поэтому Шольц постоянно употребляет слово «если»: «если Россия нападет, то все кары небесные… или в случае нападения мы ей покажем».

С таким же успехом он мог бы сказать, что в случае вторжения России на Украину он лично полетит в космос, причем без ракеты и без скафандра, иронизирует политолог.

«Поэтому Шольц серьезен и спокоен, когда произносит грозные речи солидарности. Так и будет в дальнейшем. Все, что касается слов, то он их будет говорить, но что касается дел, то оружие не Украину не поставит и проект трубопровода «Нордстрим-2» под санкции не отдаст», — заключил Борисов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что России «придется дорого заплатить» в случае, если она нападёт на Украину.