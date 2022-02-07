Душанбе, , 21:21 — REGNUM Официальная церемония передачи техники от министерства энергетики США пограничной службе ГКНБ Таджикистана состоялась 7 февраля. Об этом сообщает «Азия Плюс».

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«Директор Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Ильхом Мирсаидзода в качестве национального координатора передал приёмо-передающие устройства (радиостанции) для использования сотрудниками, а также для установки на транспортные средства пограничной службы ГКНБ от министерства энергетики США», — сообщает издание.

Журналисты отмечают, что данная техническая помощь направлена на укрепление инфраструктуры Пограничной службы при ГКНБ Таджикистана вдоль границы с Афганистаном.

Напомним, министерство энергетики США тесно сотрудничает с правительством Таджикистана с 2013 года по борьбе с контрабандой ядерных и радиологических материалов.