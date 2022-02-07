Бишкек, 7 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали чиновников, организовавших коррупционную схему по незаконному выводу из собственности государства дорогостоящей недвижимости в курортной зоне на побережье Иссык-Куля.

Қайырқан Әсем Озеро Иссык-Куль

Отмечается, что в мае 2010 года в доход государства был обращен земельный участок площадью 10 гектаров, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль — Аврора» с 97 коттеджными домами и квартирами.

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По версии следствия, задержанные чиновники вступили в сговор с местными предпринимателями, сотрудниками правоохранительных органов, судьями, сотрудниками управления делами президента, фонда госимущества и регистрационной службы, и незаконно вывели 56 квартир и 27 коттеджей в собственность частных структур.

«Преступная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных, правоохранительных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, о чем следствием добыты соответствующие доказательства», — подчеркивают в ГКНБ.

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