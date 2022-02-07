Белек, Турция, 7 февраля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. На официальном сайте «Спартака» сообщили, что московская команда проведет третий тренировочный сбор в турецком городе Белеке. Сбор продлится в период с 15 по 19 февраля.

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Также сообщается, что «красно-белые» проведут еще два товарищеских матчах. 18 февраля «Спартак» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», 19 февраля — с карагандинским «Шахтером».

Первый два тренировочных сборная «Спартак» провел в Дубае. Ранее «Спартак» встречался со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0) и Джохором (1:1).

После восемнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «красно-белые», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимают девятую позицию в турнирной таблице чемпионата.