Варшава, 7 февраля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Об отставке польского министра финансов Тадеуша Косьчиньского сообщает 7 февраля TVN24.

Отставка

По словам представителя партии «Закон и Справедливость» Аниты Червиньской, Косьчиньский решил уйти из-за того, что при введении в стране новых налоговых принципов возникли проблемы.

Министр решил взять на себя «политическую ответственность» за эти последствия, пояснила Червиньская, добавив, что, пока Косьчиньскому не найдут замену, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий будет исполнять обязанности главы минфина.