Вашингтон, 7 февраля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер — младший) и Allan Cubas поделились видеоклипом на совместный трек Cameras. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lil Wayne 7 февраля.

Лил Уэйн (Lil Wayne)

Центральной локацией клипа стал бассейн на территории одного из особняков в США, на фоне которого исполнители зачитывают собственные куплеты. Известно, что сама композиция вошла в недавний мини-альбом Lil Wayne под названием Sorry Fot The Wait.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового мини-альбома Lil Wayne. Примечательно, что за свою карьеру исполнитель успел опубликовать более 20 различных студийных проектов.