Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Disney официально утвердилаКэтрин Зету-Джонс на главную роль в сериале «Сокровище нации», который будет выходить в онлайн-кинотеатре Disney Plus. Об этом 7 февраля сообщает портал Comicbook.

Пресс-служба Mipcom Кэтрин Зета-Джонс

Актриса исполнит в шоу роль женщины по имени Билли, которая является «задиристым миллиардером, экспертом по антиквариату на чёрном рынке и охотницей за сокровищами», живущей по собственному кодексу. Отмечается, что те самые «Сокровища нации» интересуют персонажа Зеты-Джонс не только из-за денег.

Для справки: в проекте сериала «Сокровище нации» также участвуют Зури Рид, Джордан Родригез, Антонио Сиприано, Остин Уолкер и Линдон Смит. Ранее СМИ сообщили, что съёмки шоу начнутся в феврале 2022 года в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США).