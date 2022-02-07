Лондон, , 21:07 — REGNUM 28-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер отклонил контрактное предложение. Об этом 7 февраля сообщило издание The Athletic.

Также сообщается, что немецкий защитник намерен получать 225 тысяч фунтов в неделю. На данный момент по текущему соглашению с лондонским клубом, рассчитанному до лета 2022 года, Рюдигер получает 100 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА защитник отдал одну результативную передачу и получил одну желтую карточку в пяти матчах.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, согласно данным портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.