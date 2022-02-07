Москва, 7 февраля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Президент Франции претендует на лидерство в ЕС, а также стремится улучшить свой имидж перед выборами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

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»Макрон стремится занять место ушедшей Меркель — хозяина Европы. И получить лишний козырь на перевыборы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Макрон понимает, что его конкурент, Марин Ле Пен, попытается заручиться поддержкой Москвы.

«Вдобавок ещё и получить должность главного переговорщика между США и Россией. Вот такой букет, и всё за один визит», — заключил Бредихин.

Напомним, что 7 февраля состоялся визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.