Бильбао, Испания, , 21:03 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, «Атлетик» из Бильбао в последнем матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сам-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Гвадалупе Поррас и Мигель Мартинез Мунуэра.

Ранее сообщалось, что матч из-за травмы пропустит лучший бомбардир «Эспаньола» Рауль Де Томас, забивший в текущем сезоне двенадцать мячей и отдавший две результативные передачи в 21-м матче регулярного чемпионата.

Последний матч «Атлетика» с «Эспаньолом» завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Рауль Де Томас (33' пенальти) и Иньяки Уильямс (52' Иньиго Лекуэ).

На данный момент «Атлетик» с девятью победами и 31-м очком занимает восьмую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол», набрав 27 очков, располагается пятью позициями ниже.