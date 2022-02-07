Курган, 7 февраля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Кургане задержана группа школьников, которых подозревают в наркосбыте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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Сперва по подозрению в сбыте наркотических средств была задержана 17-летняя учащаяся школы. Подозреваемая через интернет договаривалась с оптовиками, получала расфасованные наркотики, делала закладки и отправляла фотографии тайников с координатами.

Когда полицейские вышли на оптовиков, то удалось задержать учащихся одной из школ Кургана, которые были координаторами закладчицы. У юных наркосбытчиков при обыске обнаружили 350 граммов синтетических наркотиков. Причём все участники группы ранее в противоправных поступках не замечены, воспитываются в благополучных семьях.

По фактам возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Школьники помещены под домашний арест.