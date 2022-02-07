Подгорица, , 20:55 — REGNUM Наряду с резким падением ежедневного числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом, в Черногории суточная смертность остается на высоком уровне.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Так, за прошедшие сутки от ковида умерли девять человек. Самому младшему из умерших был 71 года, самому старшему — 85, сообщает институт общественного здравоохранения.

Общее число умерших с начала эпидемии в стране составляет 2610 челоквек.

За сутки зафиксировано 312 новых случаев заражения.