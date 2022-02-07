Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Представители США призвали Китай выполнить свои обязательства и приобрести дополнительные американские товары и услуги на $200 млрд, что должно было быть сделано еще в 2020 и 2021 годах в рамках торговой сделки «Фаза 1», согласованной экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает 7 февраля Reuters.

Флаги США и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон теряет терпение из-за медлительности Пекина, который в последние месяцы не проявил энтузиазма по закрытию сделки, истекшей в конце 2021 года.

Белый дом указал на недовольство за день до того, как США опубликуют отчет по торговле за год. Аналитики ожидают, что данные выявят неспособность Китая выполнить свои обещания по увеличению закупки американских сельскохозяйственных и промышленных товаров и услуг.

Отметим, что по состоянию на ноябрь Китай добился выполнения порядка 60% от поставленной цели, согласно данным Института международной экономики Петерсона.