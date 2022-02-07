Кушва, Свердловская область, , 20:50 — REGNUM В Кушве Свердловской области местный житель угнал автобус из-за того, что ему задолжали денег. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Угон автомобиля

Chris

Транспортное средство марки «ГАЗ» пропало с одного автопредприятия. Вскоре сотрудники ГИБДД его обнаружили и потребовали от водителя остановиться. Но тот не подчинился. В результате автобус всё же остановился, а водитель был задержан.

Угонщиком оказался пьяный гражданин 1995 года рождения, не получавший водительского удостоверения. На преступление его подтолкнуло то, что владелец автобуса задолжал ему денег.