София, 7 февраля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Заявление болгарского премьер-министра Кирила Петкова, касающееся криминала во властных кругах, проверяется прокуратурой страны. Об этом сообщил 7 февраля журналистам болгарский генпрокурор Иван Гешев.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

По его словам, у него был разговор с Петковым, в ходе которого тот «назвал имена и клички лиц, которые, по его мнению, находятся в основании экономической и криминальной преступности в стране и в отношении которых не были предприняты действия по привлечению к уголовной ответственности».

Гешев на это ответил премьер-министру, что, кем бы ни оказались преступники, как бы высоко они не находились во власти, им не уйти от правосудия. Более подробную информацию теперь Петкову предстоит изложить на допросе у прокурора, куда также вызовут главу кабинета прембер-министра Лена Борисловову.