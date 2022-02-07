Токио, 7 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Геймдизайнер Синдзи Миками, руководивший разработкой Resident Evil 4, высказался по поводу появившейся в сети информации о том, что компания Capcom может выпустить ремейк игры. Об этом 7 февраля сообщает портал GameInformer.

Resident Evil 4

«Если вопрос в том, хочу я это увидеть или нет, думаю, да, — сказал Миками журналистам, — я просто надеюсь, что они улучшат сюжет». Он пояснил, что разработчикам оригинальной Resident Evil 4 на придумывание сценария дали всего 2,5 недели.

«Просто не хватило времени, чтобы сделать это хорошо», — заявил Миками, добавив, что ряд людей, которых он хотел привлечь к работе над проектом, отказались от предложения из-за этого ограничения.

Напомним, Синдзи Миками считается создателем серии Resident Evil, он, в частности, руководил разработкой самой первой игры франшизы. Геймдизайнер покинул Capcom в 2006 году, в 2010 он основал студию Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo).