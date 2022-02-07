Бишкек, , 20:46 — REGNUM Необходимо поставить перед собой главную на этот год задачу — вернуть доверие народа к органам прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев на заседании коллегии генпрокуратуры сегодня, 7 февраля.

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«Граждане, бизнесмены и иностранные инвесторы, чьи права окажутся нарушены, должны быть уверены в том, что прокуратура их защитит. Нужно чтобы уже через год, на следующем заседании, мы могли сказать, что народ нам доверяет», — подчеркнул он

Также глава надзорного ведомства предупредил своих подчинённых о том, что уже в конце февраля начнутся внезапные проверки прокуроров на местах, участие в которых будет периодически принимать сам генеральный прокурор или его заместители.

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