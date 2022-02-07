Любляна, , 20:44 — REGNUM Уровень инфляции в Словении вырос до 5,8 процента в годовом исчислении в январе, ускорив темпы с 4,9 процента в декабре. Об этом сообщило статистическое управление страны.

Инфляция Pixabay.com

Уровень инфляции в прошлом месяце достиг самого высокого уровня с августа 2008 года.

В месячном исчислении потребительские цены в январе выросли на 0,4 процента, в основном из-за роста цен на газ и продукты питания, сообщает издание «Независне новине».

Цены на продукты в январе в среднем выросли на 7,1% в годовом исчислении из-за роста цен на 3,1% в секторе услуг. Товары длительного пользования подорожали на 8,2 процента.

Более высокие цены на нефтепродукты оказали наибольшее влияние на инфляцию в годовом исчислении.