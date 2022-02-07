Вашингтон, , 21:06 — REGNUM США и Япония вскоре объявят о снижении тарифа на сталь, введенного экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает 7 февраля CNN со ссылкой на источники.

Флаги США и Японии Aimaimyi

В рамках нового соглашения США позволят ввозить без 25-процентного сбора ограниченное количество японской стали. При этом Белый дом пообещал вернуть тарифы если Япония превысит установленное количество. Отмена тарифа не распространяется на алюминий.

Напомним, что Трамп ввел тарифы на металл в 2018 году. При этом в 2021 году новый президент США Джо Байден отменил ряд этих тарифов для Европейского союза.

Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий, ссылаясь на национальную безопасность, что заставило некоторые страны ввести ответные пошлины на свою продукцию.