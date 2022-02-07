Рига, 7 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Финансовая система Латвии больше не используется в целях отмывания денег, банки страны многое сделали в сфере предотвращения подобных криминальных действий. Об этом заявила председатель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) Санта Пургайле, сообщил местный портал bb.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В последние годы мы очень много работали с этой сферой, очень масштабно и глубоко. Мы видим, что банки проделали большую работу, созданы и усовершенствованы системы внутреннего контроля, которые раньше были большим камнем преткновения», — рассказала Пургайле.

Она также отметила, что в последние годы лишь в редких случаях проверки, проводимые КРФК, заканчивались штрафами и возбуждением административного дела. Большинство проверок на данный момент завершались отдельными рекомендациями и в целом признанием того, что система доказала свою эффективность и работает достаточно хорошо.

Пургале добавила, что уменьшилось и число жалоб клиентов на «самоуправство» банков, которые ограничивали финансовые потоки и финансовую деятельность таких лиц или организаций в рамках борьбы с отмыванием денег: «Мы проделали большую работу над повышением осведомленности о применении наших требований, и в результате количество жалоб резко сократилось».

В 2021 году общее количество таких жалоб составило 11 случаев.