7 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные об отправке более ста британских спецназовцев на территорию Украины.

Тимур Кондратьев, , 22:08 — REGNUM Информация, согласно которой Великобритания направила на Украину более ста сотрудников спецподразделений, включая представителей Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Для дружеского обмена венерическими болезнями?» — задаётся вопросом Андрей М.

Многие пользователи заметили, что Великобритания больше всех принимает участие в поддержке агрессивных действий Украины в отношении Донбасса.

«Вот уж кого-кого, а Великобританию так беспокоит целостность и безопасность Украины! Ой-ой. Британцы, очевидно, очень пекутся, чтобы русские не захапали себе их колонию», — подозревает Алексей Г.

«Интересно, британские инструкторы отправились в Донбасс на деньги минобороны Великобритании или на бюджетные средства, собранные с налогоплательщиков Украины? Кто на ком тут наживается, непонятно пока», — написала Ирина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что британцы неслучайно взяли под своё крыло киевский режим, ведь у Великобритании есть богатый опыт по установлению марионеточных правительств в различных уголках планеты.

«Цель Британии заключается в том, чтобы колонизировать Украину, ведь в былые времена бывшие просторы Российской Империи они хотели и даже пытались оккупировать. В Крыму до сих пор можно найти британские и французские захоронения», — напоминает Ева П.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все же понимают, что они едут на Украину не для того, чтобы помогать людям, а для того, чтобы очередной раз обострить ситуацию на линии соприкосновения», — уверена Оксана А.

Часть людей полагает, что Великобритания намеренно обостряет ситуацию на Украине, чтобы обезумевшие украинские военные бросились в самоубийственную атаку на жителей Донбасса.

«Британцы натравливают украинцев на Россию, как собак на медведя. Знают, что их самих не зацепит», — отмечает Мария В.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну да у них есть боевой опыт сталкивать других лбами. Главный девиз англосаксов: «Разделяй и властвуй!» — пишет Богдан Г.

Ряд пользователей указывает на то, что британцы даже в самом страшном сне не могут представить себя на поле битвы с российскими войсками, поэтому воевать с Россией они будут исключительно чужими руками.

«Самое обидное, что этих подстрекателей ведь даже в плен не удастся взять, ведь сами они в бой не пойдут. Натравят украинцев на русских, а сами свалят обратно к себе на остров. Великобритания — самая подлая страна на земле! Её даже в Шотландии ненавидят, хотя проживают по соседству», — указывает Владимир Р.

Отдельные комментаторы уверены, что британские спецназовцы готовят украинских военных не к широкомасштабной военной операции, а к точечным провокационным диверсиям с целью вынудить Россию в ответ применить силу.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё-таки надо учитывать, что опыт спецназа в условиях широкомасштабного наступления не имеет никакого смысла, там совершенно иные правила начинают действовать. Убеждён, что британцы обучают украинцев работе в тылу, диверсионным операциям и прочим деструктивным действиям. Так называемого наступления не будет, но будет такая провокация, которая вынудит Россию ввести войска», — пишет Николай В.

Напомним, 6 февраля газета Mirror опубликовала материал со ссылкой на собственный источник, согласно которой Великобритания направила на Украину более ста сотрудников спецподразделений, включая представителей Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Особого разведывательного полка и группы поддержки Сил спецназначения.