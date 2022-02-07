Белоярский, Свердловская область, , 20:29 — REGNUM Жители деревни Поварня в Белоярском городском округе Свердловской области смогли добиться изменения проекта межевания территории под строительство путепровода. Об этом пишут СМИ.

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, региональный минстрой уже издал приказ об изменении проекта. Его меняют под нужды населения. Также к железнодорожной станции сделали проход.

Как сообщало ИА REGNUM, жители деревни не могли дойти нормально до станции, чтобы уехать на электричке. Причиной этого стало возведение моста через железнодорожный переезд.