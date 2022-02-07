Белоярский, Свердловская область, 7 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Жители деревни Поварня в Белоярском городском округе Свердловской области смогли добиться изменения проекта межевания территории под строительство путепровода. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

По данным Накануне.Ru, региональный минстрой уже издал приказ об изменении проекта. Его меняют под нужды населения. Также к железнодорожной станции сделали проход.

Как сообщало ИА REGNUM, жители деревни не могли дойти нормально до станции, чтобы уехать на электричке. Причиной этого стало возведение моста через железнодорожный переезд.