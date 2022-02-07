Москва, 7 февраля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» среди детей. Соответствующие данные размещены в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Согласно документу, в двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата планируется задействовать 1050 пациентов.

Напомним, вакцина от коронавируса «КовиВак» была разработана Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.