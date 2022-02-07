Вашингтон, 7 февраля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля Дастин Порье изъявил желание провести очередной бой с ирландцем Конором Макгрегором. Информацию об этом опубликовал портал LiveResult 7 февраля.

Скриншот YouTube Дастин Порье

Порье заявил, что готов сразиться с Макрегором по правилам бокса уже в ближайшее время. Примечательно, что ранее бойцы трижды встречались в октагоне.

Ранее Дастин Порье и Конор Макгрегор проводили три совместных поединка. Победа в первом осталась за ирландцем, однако в последующих двух боях победителем признавался американец.