Тюмень, 7 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Тюменской области на Усть-Тегусском месторождении в Уватском районе погиб рабочий, ещё один человек получил травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «РН-Уватнефтегаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трагедия произошла во время ремонтных работ, сообщают в организации. Все обстоятельства происшествия выяснит созданная на предприятии комиссия, отмечают в пресс-службе «РН-Уватнефтегаз».

Кроме того, сообщается о разливе нефтесодержащей жидкости, её сборе и утилизации. На месте ведётся экологический мониторинг, уверяют в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эвенкийском районе Красноярского края проводится проводится по факту гибели двоих рабочих при проведении сварочно-монтажных работ на месторождении нефти.