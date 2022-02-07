Екатеринбург, 7 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

ru. torange.biz Поезд

Трагедия произошла вечером 7 февраля на 52-м километре перегона Марамзино-Колюткино. Обстоятельства происшествия выясняются.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и движения на железной дороге.