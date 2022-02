Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Администрация известного онлайн-сервиса по продаже инди-игр itch. io заявила о своём решительном неприятии использования технологии NFT (невзаимозаменяемых токенах). Об этом 7 февраля сообщает журнал PC Gamer.

Криптовалюта

«NFT — это мошенничество», — написало руководство itch. io на twitter-странице магазина, отметив, что многие пользователи платформы интересовались его позицией по вопросу. Оно также дало понять в посте, что NFT создано лишь для «эксплуатации авторов, финансовых афер и разрушения планеты». С момента публикации пост набрал более 213 тыс. лайков.

https://twitter.com/itchio/status/1490141815294414848

Напомним, создателем itch. io является известный разработчик Лиф Коркоран. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo высказала свою заинтересованность в NFT. Представители компании пояснили, что видят в технологии большой потенциал, но пока не знают, как его применить.

