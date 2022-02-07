Администрация игровой платформы Itch.io: NFT — это мошенничество
Вашингтон, 7 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Администрация известного онлайн-сервиса по продаже инди-игр itch. io заявила о своём решительном неприятии использования технологии NFT (невзаимозаменяемых токенах). Об этом 7 февраля сообщает журнал PC Gamer.
«NFT — это мошенничество», — написало руководство itch. io на twitter-странице магазина, отметив, что многие пользователи платформы интересовались его позицией по вопросу. Оно также дало понять в посте, что NFT создано лишь для «эксплуатации авторов, финансовых афер и разрушения планеты». С момента публикации пост набрал более 213 тыс. лайков.
https://twitter.com/itchio/status/1490141815294414848
Напомним, создателем itch. io является известный разработчик Лиф Коркоран. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo высказала свою заинтересованность в NFT. Представители компании пояснили, что видят в технологии большой потенциал, но пока не знают, как его применить.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.