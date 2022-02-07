Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри назначил одного из своих старших советников Рика Дюка, стоящего за международным соглашением 2021 года по сокращению выбросов парникового газа, своим заместителем, сообщает 7 февраля Reuters.

Джон Керри Иван Шилов © ИА REGNUM

В распространённом заявлении Керри указал, что Дюк будет отвечать за выполнение Соединёнными Штатами обязательств по Климатическому пакту Глазго, а также призывать правительства других стран сократить выбросы к 2030 году и не допустить повышения глобальной температуры.

Керри отметил, что в течении последних двух десятилетий Дюк активно способствовал усилиям США в борьбе с изменением климата.