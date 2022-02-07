Вашингтон, 7 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри назначил одного из своих старших советников Рика Дюка, стоящего за международным соглашением 2021 года по сокращению выбросов парникового газа, своим заместителем, сообщает 7 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

В распространённом заявлении Керри указал, что Дюк будет отвечать за выполнение Соединёнными Штатами обязательств по Климатическому пакту Глазго, а также призывать правительства других стран сократить выбросы к 2030 году и не допустить повышения глобальной температуры.

Керри отметил, что в течении последних двух десятилетий Дюк активно способствовал усилиям США в борьбе с изменением климата.